Patience, Game of Thrones prépare tranquillement son retour. Il y a quelques jours, nous avions droit à de nouvelles photos promotionnelles nous promettant une saison épique (notamment grâce à la présence de Drogon sur les clichés). Mais à quelques semaines de la reprise, HBO a fait un beau cadeau aux téléspectateurs avec une bande annonce officielle - et surtout complète. On y retrouve donc Cersei, Daenerys qui prépare son invasion ou encore Jon Snow qui s'apprête à mener le Nord.

Cette saison s'annonce plus violente que jamais. La rencontre que tout le monde attend dans les épisodes à venir est (évidemment) celle entre Jon Snow et Daenerys. Mais les premières photos promo dévoilées il y a quelques semaines poussaient les fans à s'interroger : La production y aurait-elle glissé un Easter Egg ? Il est encore trop tôt pour dire si la prophétie d'Azor Ahai fera partie de l'intrigue. Game of Thrones reviendra le 16 juillet 2017 sur HBO et nous, il ne nous reste plus qu'a attendre.