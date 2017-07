Si dans Stormborn, Daenerys a subi une déconvenue, elle a également découvert une prophétie qui pourrait changer pas mal de choses pour la suite de Game of Thrones. Depuis plusieurs saisons, Melisandre s'entête à vouloir trouver "le prince qui était promis" censé mener et gagner la bataille contre les Marcheurs Blancs. Elle a tout d'abord pensé que c'était Stannis Baratheon avant qu'il ne meurt puis, s'est tournée vers Jon Snow qu'elle a même ressuscité. Mais dans l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones diffusé dimanche dernier, la sorcière rouge arrive à Dragonstone pour rapporter cette prophétie à Daenerys. Une prophétie traduite du Haut Valerian qui comportait néanmoins une erreur de taille. Missandei - maître-es Haut Valerian - fait, en effet, remarquer que le terme de "Prince" est de genre neutre et peut donc se traduire autant par le féminin que par le masculin.

Est-ce à dire que Daenerys pourrait être la personne qui vaincra les Marcheurs Blancs ? Peut-être, la mère des dragons a, dans tous les cas, un rôle très important à jouer dans la suite de la saison 7 de Game of Thrones. Pour autant, un autre personnage pourrait également mener le combat contre les monstres venus du froid et il s'agirait de Jaime Lannister. Un fan sur Reddit est, en effet, partie de la prophétie en Haut Valerian et l'a traduite en réalisant que plusieurs termes pouvaient avoir été mal traduits : elle évoquerait, en réalité, un prince à la "main d'or". Une théorie qui viendrait s'ajouter à celle qui voudrait que l'aîné des frères Lannister soit aussi celui qui tuerait Cersei - Lena Headey étant elle-même peu optimiste quant à l'avenir de son personnage.