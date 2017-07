Game of Thrones saison 7 : Jon Snow, Daenerys, Arya... où en étaient-ils en fin de saison 6 ?

Les trailers nous annoncent une saison épique et spectaculaire. Après plus d'un an de pause, Game of Thrones est enfin de retour sur nos écrans. Les théories continuent d'enfler, les spoilers pleuvent et pour finir, le nom de la série est sur toutes les lèvres. Mais avant de se lancer dans une nouvelle saison, mieux vaut se remettre les derniers évènements en tête. Rien n'est pire que devoir mettre sur "pause" pour répondre à la fameuse question "attends, c'est qui lui ? Pourquoi il est là" ? Alors pour vous éviter ça, on vous a préparé un petit recap".

Lorsque nous laissions Daenerys, cette dernière était plus forte que jamais. Entre ses dragons, ses alliés et l'armée qu'elle a derrière elle (composée des Immaculés et des Dothrakis), elle peut enfin aller réclamer le trône de Fer. On a attendu ce moment pendant six longues saison mais elle a fini par prendre la route de Westeros.

Jon Snow nous aura fichu une trouille bleu à la fin de la saison 5 mais fort heureusement, il est revenu dans la sixième. Il a quitté le Mur, il est devenu roi du Nord et en plus, il a retrouvé sa soeur. Aussi, il nous aura offert l'un des meilleurs épisodes avec Battle of The Bastards qui signe la mort de Ramsay Bolton. Maintenant, tout le monde attend sa rencontre avec Daenerys.

Pendant un temps, les fans tremblaient pour Cersei, l'imaginant en danger dans la saison à venir. Lorsque nous la laissions, la reine était bien seule : ses enfants sont tous morts et ils étaient les seuls à vraiment compter pour elle. Jaime est toujours à ses côtés mais avec la guerre qui se prépare, elle n'est à l'abris de rien.

De son côté, Bran a fait une découvert on ne peut plus fracassante dans la saison précédente : il sait que Jon Snow n'est pas son frère. Vous le savez, il est en réalité le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen - d'où l'impatience des fans à l'idée de le voir rencontrer Daenerys.

Enfin, Arya a recouvré la vue. La jeune Stark, animée par la vengeance a tué les Frey (responsables de la mort de sa mère et de Robb). Et elle ne s'arrêtera pas là. Avec son épée, Arya est bien décidée à poursuivre sa route et à continuer sur cette lancée.

Voilà, vous êtes parés. Et comme on vous mettre toutes les chances de votre côté, on vous explique même comment suivre la saison 7 - ça nous fait plaisir.