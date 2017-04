Summer is coming ! D'ici quelques mois, Game of Thrones fera enfin son grand retour sur HBO. Pour les fans, ça sonne comme une éternité et le pire, c'est que le prochain livre de la saga n'est toujours pas sorti (lui non plus). Alors pour patienter, les téléspectateurs les plus difficiles à canaliser pourront se rendre sur Theories Are Coming, un site générateur de théories toutes -avouons-le- plus dingues les unes que les autres.

Et quand on suit Game of Thrones, on sait que les théories, ce n'est pas ce qui manque. Au contraire, il y en a la pelle. Evidemment, elles ne ont pas toutes vraies, elles ne sont pas toutes fondées et surtout, elles ne sont pas toutes plausibles. Mais ça fait du bien de trouver des gens qui, parfois, décortiquent la série autant que nous. Après, ce site n'est pas non plus une Bible : comme le souligne The Verge, la toile n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit d'imaginer le destin des héros de séries. Certaines théories sont complètement dingues mais rien que pour ça, ça vaut le coup d'y faire un tour !