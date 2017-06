En juillet, Game of Thrones sera de retour pour la saison 7 tant attendue et si jamais vous n'êtes toujours pas passé au-dessus de la mort de Ramsay dans la saison précédente (pour rappel, il finit mangé par ses chiens), alors vous pouvez être rassurés : il paraît qu'Euron Greyjoy sera bien pire. Parce que Game of Thrones est une série où le sang coule à flot et où la violence est presque une marque de fabrique, la saison 7 se devait d'être percutante et choquante. Et ça, sans Ramsay Bolton et son sadisme légendaire, c'était mal parti. Mais les scénaristes ont pensé à tout, promettant qu'ils ont trouvé bien pire.

Selon l'acteur qui incarne le personnage (Pilou Asbæk) sera un méchant bien pire que les précédents : "Après cette saison, Ramsay aura l'air d'un petit garçon", confie t-il. "A chaque scène jouée dans la peau d'Euron, je veux montrer quelque chose de différent. Parfois, je veux être charmant. Parfois, j'ai envie d'être un molesteur et parfois, j'ai envie de tuer quelqu'un". Après cette annonce, les internautes sont plus qu'excités. Certains tremblent, d'autres ont hâte et évidemment, ils le font savoir. Pour voir Euron à l'oeuvre, il ne faudra pas manquer la septième saison de Game of Thrones et pour patienter, il nous reste la bande-annonce.