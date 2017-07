Game of Thrones saison 7 : Episode 4, le titre leake sur la toile par erreur

C'est Noël avant l'heure pour les millions de fans de Game Of Thrones à travers le monde qui ont pu découvrir avant l'heure le titre de l'épisode 4 de la saison 7 ! Alors qu'une scène inédite de retrouvailles dans l'épisode 2 avec Jon Snow a été coupée au montage et qu'un extrait du troisième épisode "The Queen's Justice" a enfin été dévoilé, faisant patienter les fans jusqu'à sa diffusion, on connait désormais le titre du quatrième épisode qui sera nommé "The Spoils of War". En effet HBO Asia a, part inadvertance, posté le nom sur leur site, qui a depuis été supprimé. Ce titre mystérieux promet en tout cas de nombreux rebondissements !

Ce n'est pas la première fois que HBO Asia fait "un cadeau" aux fans en dévoilant le titre par erreur, mais qui s'en plaindrait ? L'épisode 4 a été dirigé par Matt Shakman qui a notamment travaillé sur "Fargo" et "It's Always Sunny in Philadelphia". On a également récemment appris que de nouveaux livres de Game Of Thrones seront disponibles dès 2018 mais auront-ils un impact sur la série ? Seul le temps nous le dira. En attendant, l'épisode 3 "The Queen's Justice" sera diffusé le 30 juillet sur la chaine américaine HBO et on a hâte de le découvrir !