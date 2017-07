Alors l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones nous offrait une rencontre attendue et des retrouvailles émouvantes, le quatrième chapitre de la série de HBO semble se concentrer exclusivement sur l'action. The Spoils of War - le butin de la guerre - a dévoilé sa bande-annonce qui se concentre sur Cersei et Daenerys, la première triomphante après ses deux victoires successives, le seconde agacée suite à son constat d'échec. "Je suis en train de perdre" déclare cette dernière avant de continuer "Assez avec les plans intelligents"... "Place à la guerre" pourrait-on continuer. La mère des dragons, avec Jon Snow à ses côtés, semble plus décidée que jamais à se lancer dans un terrible combat.

Du côté de King's Landing, Cersei se prépare également à une guerre sans merci en usant l'or qu'elle a réussi à obtenir de la banque nationale. Un bien mauvais présage pour la Khaleesi malgré l'erreur de traduction de Stormborn qui pourrait tout changer pour elle... La vidéo promo de The Spoils of War dévoile également quelques images du nord avec Sansa qui semble aux prises avec une décision difficile - alors qu'elle s'est montrée plus que capable dans The Queen's Justice - et un Petyr Baelish particulièrement pernicieux. On voit également Brienne mener un combat à l'épée et une silhouette à cheval qui semble être Melisandre retourner vers le Mur.