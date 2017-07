Les photos promo de The Queen's Justice, l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones teasaient la rencontre très attendue entre Daenerys et Jon Snow. Une rencontre, sous très haute tension, qui pourtant n'est en rien le meilleur de ce nouveau chapitre de la série de HBO. A peine arrivés à Dragonstone, le roi du Nord et Sir Davos se heurtent au scepticisme de la mère des dragons. Cette dernière ne croyant pas réellement aux Marcheurs Blancs n'a aucune intention d'envoyer ses troupes mener une guerre pour laquelle elle n'a aucune conviction. Un comportement peu surprenant : personne ne s'attendait à voir les deux étrangers trouver rapidement un terrain d'attente. Pour autant, leurs valeurs communes, leur moralité juste et le partage du même sang devraient en faire des alliés redoutables avant même la fin de la saison.

Si ce troisième épisode se déroule dans sa majorité à Dragonstone, son titre The Queen's Justice ne fait pas référence à la Khaleesi mais bien à Cersei. Dans Stromborn, Daenerys essuyait une déconvenue de taille en perdant sa flotte de bateaux ainsi que Yara, Ellaria Sand et sa fille aux mains de Euron Greyjoy. Dans un élan macabre de romantisme, ce dernier "offre" la maîtresse d'Oberyn Martell à la nouvelle reine afin qu'elle puisse se venger de l'empoisonnement de sa fille Myrcella. Fidèle à sa morale très tendancieuse, elle décide à son tour de transmettre un poison mortel à la fille d'Ellaria et lui laisse même une place aux premières loges pour voir agoniser sa progéniture.

Enfin, alors que les Unsullied prennent d'assaut Casterly Rock - avec l'aide stratégique de Tyrion - on voit l'armée Lannister, menée par Jaime, se diriger vers Dorne et facilement renverser les soldats d'Olenna Tyrell, désormais alliée de Daenerys. Le tête-à-tête qui s'ensuit entre l'aîné des Lannister et la matriarche du clan Tyrell est empreint d'une dignité captivante. Lucide sur son sort, le personnage joué par Diana Rigg reste composé et fier, avouant avant sa mort au frère de Cersei que c'est elle qui a tué Joffrey. Un fait qu'elle veut voir répéter à la reine. Et si The Queen's Justice apporte une tension incroyable, il est également empreint d'une jolie émotion grâce aux retrouvailles de Sansa et de Bran. Avec Arya se dirigeant vers le nord, la famille Stark pourrait bientôt être au complet...