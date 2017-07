Le trailer inédit de la saison 7 de Game of Thrones dévoilé au Comic Con de San Diego laissait présager des épisodes épiques et il semblerait qu'il n'ait pas menti. Les photos promo de The Queen's Justice, l'épisode 3, ont été dévoilées et teasent la fameuse rencontre entre Daenerys Targaryen et Jon Snow. Pour autant, à voir les visuels, cette première rencontre ne serait pas le symbole d'une réunion chaleureuse et cordiale. Et comment le serait-elle ? Les deux leaders ne se connaissent pas, si ce n'est pas leur réputation, et le royaume des Sept Couronnes n'est pas spécialement reconnu pour son climat de confiance.

Les autres clichés promotionnels de The Queen's Justice montrent Tyrion avec un air plus que circonspect, sans doute suite à l'abordage de Jon Snow et de son fidèle bras droit Sir Davos, Sansa en compagnie de Petyr Baelish - une association qui ne laisse présager rien de bon - ou encore Daenerys prenant conseil auprès de Varys. Le synopsis de cet épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones évoquait également Cersei, une autre reine qui aurait pu donner son nom au titre de ce nouveau chapitre, mais elle reste étrangement absente des photos dévoilées. Est-ce pour mieux induire en erreur les fans de la série de HBO ? Réponse dimanche !