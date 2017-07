Si l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones a vu une déconvenue pour Daenerys, il semblerait que la mère des dragons se ressaisisse rapidement dans The Queen's Justice, le troisième chapitre. HBO a dévoilé la bande-annonce de la prochaine intrigue de sa série culte et montre une khaleesi plus prête que jamais à affronter la bataille qui lui permettra de renverser Cersei et d'accéder au fameux trône de fer. Mais la grande surprise de ce trailer réside dans les toutes dernières images où il semblerait que la jeune femme rencontre - enfin - Jon Snow ! Des retrouvailles très attendues de la part des fans de la série qui savent le lien qui unit les deux personnages.

La vidéo promo de The Queen's Justice - titre qui peut faire référence à la fois à Daenerys et à Cersei - reprend de nombreux éléments du trailer inédit de la saison 7 de Game of Thrones dévoilé au Comic Con de San Diego en s'étendant toutefois un peu plus sur la bataille opposant les Unsullied à l'armée des Lannister à Casterly Rock. Un combat important qui, s'il était gagné par la mère des dragons, serait une justice pour elle et son droit acquis à la naissance à régner. En revanche, si la reine Lannister sortait vainqueur de la bataille, elle serait désignée comme le leader incontesté des Sept Couronnes !