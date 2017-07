C'est redevenu une habitude depuis l'arrivée de la saison 7 : tous les dimanches des centaines de fans passent une nuit blanche afin de suivre chaque nouvel épisode de Game of Thrones sur HBO. Et ce week-end encore, vous étiez nombreux à veiller pour connaître le sort de Daenerys Targaryen, Jon Snow ou Theon Greyjoy dans l'épisode 'Stormborn', qui a d'ailleurs été propice aux révélations, notamment sur une prophétie de la plus haute importance. Sauf que ce que vous ignoriez jusqu'à maintenant, c'est qu'une scène de cet épisode de a été coupée au montage par le réalisateur Mark Mylod. Que retrouvait-on dans celle-ci ? Des retrouvailles entre Jon Snow et l'un de ses proches... Découvrez en plus, juste en dessous.

FYI... We shot a Jon/Ghost scene. Didn't make it in. I tried! Thx for watching, everybody. #Stormborn — Bryan Cogman (@b_cogman) 24 juillet 2017

Si dans 'Stormborn' Arya Stark retrouve son loup Nymeria, elle ne devait pas être la seule membre de la famille Stark à se réunir avec sa bête. En effet, une scène de retrouvailles entre Jon Snow et son loup Ghost avait été tournée pour l'épisode 2 mais le réalisateur ne l'a finalement pas gardée au montage. Dommage pour les fans de Ghost, car nous ne l'avions pas depuis sa résurrection à Château Noir ! C'est Bryan Cogman, scénariste et producteur de Game of Thrones, qui a fait la confidence à tous ses followers. Pourquoi la scène a-t-elle été coupée ? On l'ignore, mais on imagine qu'elle n'avait pas une grande importance dans la suite de l'intrigue... En attendant la suite, on vous propose de voir la bande-annonce du prochain épisode de la saison 7 : 'The Queen's Justice'.