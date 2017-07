Si le cast de Game of Thrones était au Comic Con le week-end dernier - dévoilant au passage un trailer de la saison 7 - chacun a su tenir sa langue (!) quant au retournement de situation qui a ponctué Stormborn. Un chamboulement qui est venu clôturer un chapitre hautement stratégique avec des révélations et des promesses de rencontre laissant présager une suite particulièrement excitante (non que nous en doutions). L'épisode s'ouvre sur une tempête et une Daenerys affairée à exposer sa stratégie de combat à Varys, Yara Greyjoy, Ellaria Sand et Olenna Tyrell pour renverser Cersei et monter sur le fameux trône. Une stratégie mise en place par Tyrion rencontrant quelques réticences, en particulier du côté de la matriarche Tyrell qui raconte à la Khaleesi que la seule raison pour laquelle elle a survécu à tous les hommes de la famille est qu'elle n'a pas été un "mouton". Elle conclut son discours par ce conseil avisé : ne pas suivre aveuglément les directives du benjamin des Lannister.

Le synopsis de Stormborn annonçait un "visiteur inattendu" à Dragonstone et celui-ci n'est autre que.. Melisandre qui annonce une nouvelle bienheureuse à la jeune femme la poussant à vouloir rencontrer Jon Snow. Du côté de King's Landing, Cersei tente de rallier à sa cause - à savoir le renversement de Daenerys - un maximum d'alliés dont le père et le frère de Samwell Tarly. Mais tous se posent la même question : comment la reine a-t-elle l'intention de tuer les dragons de son ennemie ? Plus au nord, le bâtard de Ned Stark essaie de convaincre son peuple que répondre à l'invitation de Daenerys - qui mènerait à une éventuelle alliance - serait bénéfique pour leur combat. A force de conviction, Jon Snow parvient à imposer sa décision laissant, pendant son absence, les clés du royaume à la très influençable Sansa et son discutable ami et conseiller : Petyr Baelish.

Yara prisonnière de son oncle

Mais alors que Yara, Theon et Ellaria sont en mer, leur flotte est soudainement attaquée par... Euron Greyjoy ! Dans l'épisode 1 de la saison 7 de GoT qui a battu des records d'audience, le personnage joué par Pilou Asbæk avait promis un cadeau à Cersei pour lui prouver sa loyauté et il semblerait qu'il lui ramène sa nièce et celle qui a tué sa fille, Myrcella, en guise d'offrande, non sans avoir - bien entendu - montrer sa folie et sa détermination à régner sur les Sept Couronnes. Du côté de la Citadelle, Samwell pourrait avoir trouver une cure pour soigner Jorah Mormont. Enfin, dans toute cette noirceur, deux lueurs d'espoir ont percé : la rencontre physique entre Missandei et Verre-Gris et les retrouvailles d'Arya avec son loup Nymeria !