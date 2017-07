L'attente a parfois du bon ! Malgré une diffusion décalée, le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones a battu des records d'audience. En sera-t-il de même pour le reste des intrigues ? Les photos officielles du second chapitre de cette nouvelle saison, intitulé Stormborn, ont été dévoilées et laissent présager une trahison au sein même de l'armée de Daenerys. En effet, sur les visuels, on peut voir la présence d'Ellaria Sand aux côtés de Yara Greyjoy, de Tyrion et de la Khaleesi. Et si la femme d'Oberyn Martell s'est rangée du côté de la mère des dragons, elle ignorait que le bras droit de cette dernière était un Lannister !

Rappelons qu'Ellaria voue une haine sans nom aux Lannisters - ils ont tué Oberyn - et que le personnage n'est pas spécialement connu pour tenir sa langue. Que va-t-elle penser de la position stratégique du benjamin des Lannister ? Va-t-elle tenter de déstabiliser Daenerys ? Dans la bande-annonce de Stormborn, on la voit embrasser Yara... Est-ce cette dernière qui va trahir Daenerys ? Les autres visuels de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones - dont le synopsis a été dévoilé - montrent une tension entre Jon Snow et Petyr Baelish, une Sansa Tark déterminée et Arya en route pour King's Landing. La saison de la série culte de HBO étant raccourcie, il semblerait que les scénaristes ne perdent pas de temps pour faire avancer l'histoire !