Si Dragonstone, l'épisode 1 de la saison 7 de Game of Thrones a été une introduction satisfaisante, il semblerait que le chapitre suivant - Stormborn - passe à la vitesse supérieure ! La bande-annonce dévoilée juste après la diffusion du season premiere laisse, en effet, entrevoir un combat de taille entre Jon Snow, Cersei Lannister et Daenerys Targaryen. La vidéo de quelques secondes montre les conseillers du roi du nord lui dire qu'une Targaryen ne peut être digne de confiance tandis que la reine Lannister annonce à son tour que "la fille du roi fou détruira le royaume". Deux déclarations qui s'apparentent à des actes de guerre.

De son côté, la Khaleesi et son armée menée par Yara Greyjoy s'apprêtent à attaquer King's Landing avec leurs trois dragons et leur flotte de bateaux. En outre, la bande-annonce de ce second épisode de la saison 7 de Game of Thrones montre également Lord Baelish en train de se faire attaquer. La fin du personnage ? Ainsi Stormborn - qui fait référence au surnom donné à Daenerys née pendant une tempête - sera sans doute le point de départ du combat épique que les créateurs de la série de HBO nous teasent depuis quelques temps. La diffusion du premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones ayant fait crasher les sites de HBO et d'OCS, on peut sans doute s'attendre à un même phénomène pour cette bataille !