Le compte à rebours avant la diffusion de la saison 7 de Game of Thrones est largement enclenché. Dans un peu plus de trois jours et demi, sur les coups de 4h du matin heure française, les fans pourront découvrir le premier épisode de GoT s7. En France, c'est sur OCS que les téléspectateurs pourront regarder, en simultané par rapport à la diffusion américaine, cet épisode intitulé Dragonstone dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet. L'épisode sera ensuite disponible en replay sur OSC Go. Pour les plus impatients, la bonne nouvelle c'est que les titres et synopsis des premiers épisodes de GoT saison 7 ont déjà été dévoilés par HBO. Mais aujourd'hui, trêve de blabla, ce sont de nouvelles photos extraites de l'épisode 1 de Game of Thrones saison 7 qu'on vous propose de découvrir ci-dessous !

Ces huit photos inédites extraites de Dragonstone permettent d'en savoir un peu plus sur cet épisode inaugural. Sans surprise Daenerys devrait être très présente dans ce début de saison 7 de Game of Thrones. Les fans devraient être ravis de retrouver Lyanna Mormont, la petite fille avait été très plébiscité en saison 6 après un discours ultra badass ! On ne s'attardera pas plus sur les spoilers de cette nouvelle saison, une actrice de la série a d'ailleurs bien failli se faire virer après en avoir trop dit. Rendez-vous dès lundi 17 juillet pour décrypter ce premier épisode avec VirginRadio.fr !