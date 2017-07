Il y a des mois, la nouvelle d'un cameo d'Ed Sheeran dans la saison 7 de Game of Thrones avait mis en émoi les réseaux sociaux. L'un des chanteurs les plus populaires de sa génération jouant dans l'une des séries les plus regardées du paysage télévisuel mondial ? L'impatience de voir le résultat était à son comble ! Mais HBO, la chaîne de diffusion, sachant parfaitement maîtriser l'art du teasing, n'avait pas voulu dévoiler l'épisode dans lequel le chanteur allait jouer. Aussi qu'elle ne fût pas la surprise des fans de constater que l'interprète de Shape of You apparaissait dès le season premiere de la saison 7 de Game of Thrones intitulé Dragonstone.

La courte scène voit Arya - l'apparition d'Ed Sheeran est un cadeau des producteurs à la jeune actrice qui est une grande fan - rencontrer des jeunes soldats de l'armée Lannister. Lorsqu'elle entend l'un d'eux (Sheeran) chanter, elle s'arrête pour le complimenter : "C'est une jolie chanson, je ne l'avais jamais entendue". Ce à quoi le personnage, joué par l'artiste anglais, lui répond avec une mise en abyme délicieuse : "Elle est nouvelle !". La jeune sœur Stark est ensuite invitée à partager un repas avec les soldats et leur annonce très sérieusement qu'elle est en route pour assassiner la reine - Cersei, jouée par Lena Headey elle-même peu optimiste quant à l'avenir de son personnage. Arrivera-t-elle à ses fins ? La rumeur voudrait que la souveraine soit assassiner par l'un de ses frères...