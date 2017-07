La série de HBO apporte toujours son lot de surprises ! Dimanche dernier, vous étiez si nombreux à suivre le lancement de la saison 7 de Game of Thrones que le season premier a battu des records d'audience. En effet, le monde impitoyable dans lequel cohabitent Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister déchaîne toujours les passions auprès des téléspectateurs. Et il y a bien une raison à cela... Dès les premières secondes de l'épisode Dragonstone, les fans en ont eu pour leur argent ! Et pourtant, la scène d'ouverture avec Arya Stark (attention spoilers !) aurait pu être complètement différente comme l'explique le show-runner de la série DB Weiss dans une interview récente accordée à IGN.

"L'ouverture glaciale n'était initialement pas l'ouverture glaciale. Nous avions organisé l'épisode un peu différemment. Mais quand nous avons vu la prestation de David Bradley, et voir le changement subtil qu'il fait de passer du personnage de Walder Frey à celui d'Arya Stark, ça nous a fait réaliser que c'était la meilleure façon d'ouvrir l'épisode de cette saison.", explique DB Weiss. Difficile de ne pas être d'accord avec lui ! Cette scène fait déjà partie des moments iconiques de la série pour tous les fans. Et même si d'autres scènes sont visuellement fortes dans cet épisode avec Daenerys, Jon Snow et Sansa ou Cersei, le retour d'Arya Stark était le meilleur choix possible. On espère que le prochain épisode Stormborn (voir la bande-annonce) sera à la hauteur du premier également. La réponse, dimanche prochain !