Game of Thrones est enfin de retour. Dans la nuit de dimanche 16 juillet au lundi 17 les fans les plus impatients ont pu découvrir le premier épisode de la saison 7, diffusé sur OCS. Malheureusement la diffusion a été perturbée par un crash des sites de HBO et OSC ! Pour ceux qui ont préféré être un peu plus réveillé pour découvrir le début de cette nouvelle saison, bonne nouvelle l’épisode est disponible dès maintenant sur OCS Go ! Pour ceux qui ont déjà vu l’épisode ou qui ont envie de se faire spoiler, on vous propose de découvrir notre critique et récap de Dragonstone, premier épisode de Game of Thrones saison 7.

La barre est placée haut avec ce premier épisode. Si on était habitué à ce que les épisodes de Game of Thrones débute avec le mythique générique de la série, cette fois ci l’introduction nous plonge dans un banquet organisé par Walder Frey. Celui ci a réuni ses troupes pour les remercier de lui être fidèle et d’avoir participé aux noces pourpres. Sauf que c’est Arya qui se cache derrière le masque de Walder Frey et qu’elle a empoisonné tous les hommes présents. On est prévenu, une fille continuera à tuer tous ses ennemis cette saison ! Lorsqu'en chemin elle croise la route de jeunes soldats qui combattent pour les Lannisters, elle affirme d’ailleurs vouloir assassiner Cersei. Parmi les soldats, qui rient après sa déclaration, se cachent Ed Sheeran, à qui les scénaristes ont d'ailleurs offert la possibilité d’interpréter une chanson !

Sansa arrivera-t-elle à faire entendre sa voix ?

L’épisode est un vrai Stark festival puisqu'outre Arya, Bran Stark est de la partie. Il arrive au mur du Nord alors que les marcheurs blancs se rapprochent dangereusement. On retrouve également Sansa Stark et Jon Snow en pleine préparation de la bataille du Nord à venir. Frère et sœur commencent cependant à afficher des mésententes sur la question des alliances.

Le nouveau roi du Nord n'est cependant pas prêt à voir ses décisions discuter tandis que Sansa s'affiche plus déterminée que jamais à donner son avis. La jeune femme en profite pour rappeler à son frère la dangerosité de Cersei Lannister. Mais dans Dragonstone, celle-ci apparaît affaiblie par son manque d'alliés. Son projet d'alliance avec Euron Gryejoy ne plait pas à Jamie, car il implique qu'elle se marie avec le traître. Un mariage retardé jusqu'à ce que Greyjoy ne lui ramène un cadeau qui devrait la faire changer d'avis.

Danerys arrive à Dragonstone

Ce n'est que dans les dernières minutes de l'épisode que l'on découvre le fameux Dragonstone du titre. Il s'agit du chanteau ancestral de la famille Targaryen à Westeros. Daenerys s'y introduit lors d'une séquence très solennelle, où nul ne prononce mot. Mais lorsque l'épisode se referme la jeune femme dit à Tyrion "Pouvons nous commencer ?" ce qui ne laisse plus aucune place au doute. L'hiver est là mais la guerre aussi ! Dragonstone est un épisode d'introduction assez réussi. Les scénaristes de Game of Thrones parviennent à doser action spectaculaire (l'ouverture de l'épisode) et mise en place des différentes forces en action. Aucun des personnages principaux n'a été oublié dans ce premier épisode et la place des femmes dans la guerre qui s'annonce promet d'être aussi importante que celle des hommes. Un début rythmé et girl power ? Cela nous donne très envie de découvrir la suite...