Lorsqu’on a appris qu’Ed Sheeran allait faire une apparition dans Game Of Thrones, on avait été plutôt amusé par la nouvelle même s'il était bien dur pour nous d'imaginer le gentil Ed Sheeran dans l’univers impitoyable de la série HBO. Maisie Williams qui incarne Arya Stark est une grande fan du chanteur et les producteurs ont voulu lui faire une petite surprise. Naturellement, c’est avec elle que le Britannique a tourné sa scène et on sait désormais quel sera le rôle précis d’Ed Sheeran dans Game Of Thrones ! C’est lors d’une interview accordée à The Hits Radio que l’interprète de Shape Of You a révélé le déroulé de sa scène : « Je fais juste une scène avec Maisie. Je chante une chanson et quand elle passe devant, elle dit ‘oh c’est une chanson sympa’ ». Ed Sheeran dans le rôle d’un chanteur, on n’aurait pas trouvé mieux !

Patience, pour découvrir les nouveaux épisodes de GOT et le cameo d’Ed Sheeran il va falloir attendre le 16 juillet prochain. Un premier trailer - incroyable - de la saison 7 de Game Of Thrones qui montre que la lutte pour le trône de fer y sera à son sommet. Qui de Cersei, Daenerys et Jon Snow règnera sur le royaume des Sept Couronnes ? Et pour Ed Sheeran, après son concert magique à l’AccorHotels Arena, il continue sa tournée mondiale et sera notamment fin juin en tête d’affiche du festival Glastonbury 2017.