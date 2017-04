Il y a quelques jours, la nouvelle d'un cameo de Ed Sheeran dans la saison 7 de Game of Thrones avait mis en émoi les fans du chanteur. Après avoir fait ses preuves sur le plateau de la série The Bastard Executioner, il semblerait que l'auteur-compositeur-interprète commence à prendre goût au métier d'acteur. Le Daily Star a en effet révélé que Sheeran serait plus que partant pour revenir dans la série de HBO... révélant au passage un spoiler ! "Je sais le rôle que je vais jouer et je peux vous dire que je ne meurs pas. Je ne meurs pas." Une déclaration qui laisse un éventuel espoir de retour. Et même si son apparition ne dure que cinq minutes, l'interprète de Shape of You avait quelques souhaits pour ce rôle : "Dans la série, je préfère tourner des scènes de sexe que des scènes de mort ! Je suis sûr que certains aiment ça : faire l'amour et mourir, mais pas moi !"

L'apparition d'Ed Sheeran dans la saison 7 de Game of Thrones est un cadeau des créateurs de la série à Maisie Williams - Arya Stark - grande fan du chanteur. C'est d'ailleurs seulement avec elle que ce dernier a tourné ses scènes en novembre dernier. Pour autant, l'artiste anglais a dû attendre cinq ans avant de décrocher un rôle dans la série culte de HBO et ce, malgré l'intervention de Gary Lightbody du groupe Snow Patrol qui, lui-même, avait joué dans le programme : "Mon ami a fait une apparition en 2012 et alors que j'étais en tournée avec lui il m'annonce qu'il a décroché un petit rôle dans Game of Thrones. Je me rappelle lui avoir dit 'Tu dois m'obtenir un rôle aussi à un moment donné !'" a confessé Ed Sheeran qui vient d'émouvoir la toile en rencontrant un jeune garçon pour le Red Nose Day. Voilà qui est chose faite !