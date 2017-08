Game of Thrones saison 7 : Des hackers menacent HBO de leaker des épisodes

Game Of Thrones compte des millions de fans à travers le monde. La série médiévale qui a repris il y a quelques semaines pour une septième saison est diffusée sur la chaine américaine HBO. Si les showrunners de la série ont réagi après la mort d'un personnage, il semblerait qu'ils aient un plus gros problème à traiter désormais. En effet, les studios HBO ont été victimes récemment d'un incident informatique et près de 1.5 TO de données a été volée des serveurs. Des données sensibles sur d'autres séries de la chaine comme "Ballers" et "Room 104" ont déjà été dévoilées par les hackers et HBO s'inquiète quant à leur série phare Game Of Thrones.

Si HBO met tout en oeuvre pour protéger ses données et limiter la casse concernant ce vol, il se pourrait bien que certains épisodes de Game Of Thrones soient leaké sur le net avant leur diffusion officielle. En effet, les hackers ont envoyé un message en anonyme à plusieurs reporters disant : " Bonjour à toute l'humanité. Le plus grand hacking est arrivé. Quel est son nom ? J'ai oublié de le dire. C'est HBO et Game Of Thrones !!!! Vous êtes chanceux d'être les premiers à en être témoin et télécharger le leak. Profitez en bien et faites passer le mot. Nous accorderons une interview à celui qui passera le mieux le mot. HBO est en train de tomber." Rien de bon pour la chaine, qui a déjà vu le titre du quatrième épisode de Game Of Thrones dévoilé par inadvertance sur le net.