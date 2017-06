Dans un peu plus d'un mois, on pourra enfin découvrir la saison 7 de Game of Thrones. En attendant la diffusion, HBO maison mère de la série de fantasy distille à un rythme de plus en plus soutenu les premières informations concernant la nouvelle saison. Après une bande-annonce officielle qui donnait aux fans un avant goût de ce qui attend Jon Snow, Cersei, Daenerys et les autres, on peut enfin découvrir de nouvelles photos avec les différents protagonistes. Pour ceux qui étaient en quête de véritables spoilers, il faudra passer son chemin car ces quelques images ne permettent pas de comprendre l'intrigue de la saison 7 de Game of Thrones.

Les producteurs du show ont assuré que la saison 7 de Game of Thrones allait littéralement mettre le feu plus que toutes les précédentes saison. De cette saison on sait qu'elle comptera sept épisodes, qui seront diffusés du 16 juillet au 27 août. De nouveaux personnages devraient rejoindre la série, et cette nouvelle saison est inspirée par les livres The Winds of Winter et A Dream of Spring, volumes 6 et 7 de la saga de GRR Martin à paraître un jour (peut-être ?). Si vous voulez vous spoiler, on vous laisse découvrir notre article qui explore un indice repéré dans la une photo promotionnelle dévoilée il y a peu.