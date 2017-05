Pour que les téléspectateurs puissent attendre le 16 juillet prochain sereinement, la production de Game of Thrones a dévoilé de nouvelles photos promo de la septième saison. Publiée dans Entertainment Weekly, les fameux clichés nous montrent les personnages les plus emblématiques de la série. Arya ou encore Cersei (sur son trône) sont bien là. Mais la photo qui retient l'attention de tout le monde, c'est (évidemment) celle de Daenerys qui chevauche sont dragon. Traduction, il y aura de l'action.

La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé La saison 7 de Game of Thrones se dévoilé

Cette saison s'annonce épique dans la mesure où ce sera l'avant dernière. L'actrice Maisie Williams en personne a l'air bien plus excitée que nous - à supposer qu'il soit possible d'être plus enthousiaste que nous. Toujours est-il que ces nouveaux clichés devraient (comme les précédents) réveiller la curiosité des téléspectateurs. Si la fin de la série approche à grands pas, la bonne nouvelle c'est que cinq spin-off sont en préparation.

En attendant, on vous remet la bande-annonce !