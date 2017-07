Si les rumeurs qui veulent que Euron Greyjoy soit encore plus cruel que Ramsay Bolton sont fondées, alors sa rencontre avec Daenerys ne laisse présager rien de bon ! C'est, dans tous les cas, l'une des dernières théories qui a fleuri sur le net. Les chemins des deux personnages devraient, en effet, se croiser et probablement dès le premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Rien d'étonnant quand on sait que l'oncle de Theon et de Yara avait la mère des dragons à l’œil depuis quelques temps, considérant qu'elle est un adversaire de taille dans sa quête du trône. Mais comment va-t-il réagir face à la "trahison" de ses neveux, désormais alliés du personnage joué par Emilia Clarke ?

Pour autant, à l'origine Euron Greyjoy avait pour objectif d'épouser Daenerys afin de réunifier le royaume des Sept Couronnes. Dès lors quelle sera son stratagème pour arriver à ses fins ? Eliminer la Khaleesi ? Peu probable étant donné quu cette dernière devrait être l'un des rares personnages à voir la fin de la série. Si Euron souhaite faire une union "utile" il se tournera sans doute vers Cersei, qui règne désormais sur le trône. Après tout, elle a supporté pendant des années - avec l'aide très particulière de son frère - un mariage avec Robert Baratheon. Et quand on voit le trailer intense de la saison 7 de Game of Thrones, on se dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises !