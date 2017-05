Tenez-vous prêts, Game of Thrones revient dans quelques semaines ! Pour nous faire patienter, HBO a dévoilé la première bande-annonce officielle de la saison 7, une courte vidéo qui nous promet une saison épique. Mais aujourd'hui, le personnage qui nous intrigue, c'est Cersei Lannister. Elle ne recule jamais devant rien et pourtant, elle pourrait bien être en danger. Du moins, si l'on en croit les images dévoilées.

Tout commence avec le plan de Cersei et de Jaime Lannister qui se tiennent sur une carte géante peinte au sol. Alors que Cersei se tient du côté que l'on appelle "The Neck", Jaime, lui, est du côté de "The Fingers". Vous nous direz, "et alors ?". Eh bien, il faut se replonger dans les livres, lorsque que la jeune Cersei était confrontée à une prophétie particulière venant d'une certaine Maggy. Souvenez-vous, dans ce moment clé de l'histoire (mis en scène dans la saison 5), Cersei apprenait que ses enfants mourraient avant elle. Dans les livres, il est aussi question de sa propre mort : "Quand tes larmes t'auront drainée, le valonqar (petit frère) enroulera ses mains autour de ta gorge pâle et te prendra la vie", lui avait-elle dit.

Si Tyrion pourrait être le candidat idéal (après tout ce que sa soeur lui a fait endurer), George R.R Martin n'est pas connu pour choisir la facilité. Et si Jaime était celui qui tuait sa soeur ? Pour le savoir, il faudra attendre patiemment la diffusion de la saison 7. Mais tout de même, admettons que Cersei tuée par Jaime serait bien plus poignant que si n'importe qui d'autre l'assassinait.