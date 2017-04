Il y a quelques jours, HBO dévoilait le premier trailer absolument incroyable de la saison 7 de Game of Thrones. Une vidéo qui se concentrait sur Cersei Lannister, Daenerys Targaryen et Jon Snow, les principaux protagonistes des futurs épisodes diffusés à partir du 16 juillet 2017. Aujourd'hui, la chaîne du câble a décidé de mettre en ligne des vidéos promo mettant en scène les acteurs de ses séries, et par là-même, en a profité pour lever le voile sur les costumes qu'arboreront les personnages dans la saison 7 de Game of Thrones, avec de potentiels spoilers à la clé...

Ainsi si l'on retrouve Cersei, Arya, Jaime, Tyrion, Tormund ou encore Missandei, c'est la présence de Hodor dans ces vidéos de HBO qui nous interpelle ! Est-ce à dire que le grand ami de Bran Stark pourrait faire une apparition dans les futurs épisodes de la série ? Et parmi ces différents personnages, lequel pourrait mourir dans la saison 7 de Game of Thrones ? Les rumeurs concernant la violence des prochains chapitres - incomparable à ce que la série nous a déjà proposé - se font de plus en plus pressantes et la fin de GoT approchant, les survivants pourrait se faire très rares ! Rendez-vous cet été !