Qui a envie de voir la célèbre série Game Of Thrones se terminer ? Littéralement personne ! Il semblerait que George RR Martin et HBO ont entendu les prières des fans du monde entier puisque pas un mais quatre spin-offs ont été confirmés comme étant en préparation ! La série qui provoque un véritable raz-de-marée à chaque épisode a désormais son propre restaurant, c'est dire à quel point les fans sont fidèles ! L'auteur George RR Martin a affirmé être en train de travailler avec les auteurs de 'Mad Men' et 'X-Men' pour ces quatre nouveaux projets et ca promet !

Si la septième saison de Game Of Thrones sera diffusée à partir de juillet et la huitième et dernière saison en 2018, la chaine HBO prévoit de ne pas s'arrêter là mais n'a pas de date pour la sortie des spin-offs. En effet la chaine affirme : "Il n'y a pas de calendrier pour ces projets. On donnera le temps qu'il faut aux auteurs et on évaluera le temps qu'il faut pour la production lorsque nous aurons les scripts complets qui ont du sens." Selon le site Entertainment Weekly, la chaine travaillerait sur des spin-offs qui surviendraient durant plusieurs périodes afin d'exploiter un maximum le vaste univers de George RR Martin. Ce dernier est sur différents projets en même temps puisqu'il est également en train de développer "Wild Cards", une série sur les superhéros ! Que de beaux projets en perspective !