Game of Thrones : Robb Stark aurait dû être roi de Westeros à la place de son frère Bran !

Si vous avez suivi avec attention les huit saisons de Game of Thrones, vous savez pertinemment que c'est Bran Stark qui devient roi de Westeros à la fin de la série. Un ultime pied de nez de la part des scénaristes qui surprenaient ainsi le public en ne mettant pas John Snow, Arya ou Sansa Stark sur le trône. Si ce choix avait longuement été commenté par les internautes et remis en question durant de longs mois, il était alors justifié par le fait que celui qui incarnait la corneille à trois yeux était celui qui avait vécu le plus de choses. Une affirmation qui nous laisse toujours perplexe, mais peu importe, ce qui est fait est fait !

En revanche, ce que l'on ignorait, c'est que George R.R. Martin, à l'origine de la saga littéraire Game of Thrones, n'avait pas prévu de tuer Robb Stark, son épouse et sa mère, durant le fameux épisode mettant en scène le Red Wedding. C'est en produisant la série pour HBO que ce dernier se serait laisser porter par l'imagination. Un destin bien triste pour l'aîné de la famille Stark, dont le charisme naturel et le caractère bien trempé aurait fait de lui un bon roi. À noter que cette hypothèse aurait été possible dans le cas où ce dernier réussisse à vaincre tous les ennemis qui se seraient mis en travers de son chemin. Un scénario qui demeure toutefois de l'ordre de l'imaginaire.