Game of Thrones : Quand Hodor parodie sa mort dans une pub pour... KFC !

Game Of Thrones revient bientôt pour une saison 7 ! La nouvelle saison de la série médiévale la plus adorée au monde sera diffusée dès le 16 juillet et les fans trépignent d'impatience ! Alors qu'il semblerait que le mystère qui planait autour de l'identité de Jon Snow soit enfin levé, beaucoup de questions planent encore. Si les fans sont de plus en plus excités par le retour de la série, les marques en profitent également en surfant sur ce succès planétaire. En effet, la chaine de fast-food KFC a engagé l'acteur Kristian Nairn qui interprétait Hodor dans leur nouvelle publicité. Destiné au marché anglais et irlandais, la publicité ravira les fans de Game Of Thrones.

Mort dans la saison 6 en tenant une porte, le personnage de Hodor a été traumatisé dès son jeune âge, répétant la contraction "Hodor" ("Hold The Door"). Kristian Nairn fera donc revivre son personnage pour promouvoir les nouvelles boite de repas composées de poulet et riz. Reconverti en serveur, Kristian est assailli de clients qui demandent tous un "chicken with fries" (du poulet et des frites). A force de répéter sans arrêt la même commande, l'acteur fini par dire "chicken with rice" (du poulet et du riz) avant qu'un client ne s'avance en reconnaissant sa commande. Un beau petit clin d'oeil à la série dont un nouveau trailer explosif pour la saison 7 a été dévoilé !