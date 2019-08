Game of Thrones : On sait pourquoi Jon Snow a tué Daenerys

Il y a quelques jours, Kit Harington se confiait au magazine The Hollywood Reporter. Et alors que cela fait déjà plusieurs mois que Game of Thrones s'est terminé, il semblerait que les fans n'aient toujours pas terminé de débattre sur la fin (dont la réception demeure mitigée) de la série. Et c'est Jon Snow qui s'est exprimé il y a peu sur l'un des scènes les plus importantes de la saison 8 : celle où il tue Daenerys après leur fameuse bataille contre le clan des Lannister. "En gros c'était une page et demie de dialogue, et on a passé 3 semaines à filmer cette scène. Ils voulaient vraiment l'avoir sous tous les angles pour que ce soit parfait" confiait l'interprète de Jon Snow.

Avec une réception plus que mitigée concernant la fin précipitée de la Mère des Dragons, Kit Harington a tenu à mettre les choses au clair et à s'expliquer sur ce choix des scénaristes. "Il y a longtemps on disait - et je suis d'accord - que Game of Thrones parle surtout de famille dysfonctionnelles. Ça parle de mères, de frères, de sœurs, mais aussi de l'importance du sang, du patrimoine génétique dans les décisions que les personnages prennent. Et c'est le choix que Jon doit faire. Il est face à quelqu'un qu'il aime, et qui est de sa famille, mais sa loyauté est toujours du côté du peuple et de ceux qui l'ont élevé". C'est donc comme ça que Jon a choisi de tuer Daenerys – une action recommandée non seulement par Arya, mais également par Tyrion, qui a averti que Daenerys tuerait toute sa famille quand elle se mettrait inévitablement sur son chemin... Et connaissant la loyauté de ce dernier avec les siens et le Nord, on ne s'étonne pas de ce choix...