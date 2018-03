La fin de Game of Thrones, on a déjà mal rien que d'y penser. Vraiment, on a hâte de voir la dernière saison autant qu'on l'appréhende. Mais on se rassure (ou, on se console, au choix) en se disant qu'on aura toujours le/les spin-off pour faire perdurer le truc. Sauf que, mauvaise nouvelle, Kit Harington ne sera pas dans la série dérivée - et c'est même lui qui l'a confirmé. "Je pense qu'il y aura des spin-off, mais je n'y participerai pas", a ainsi confié l'acteur à GQ Italia.

Kit Harington a confirmé qu'il ne serait pas dans les Spin off

"Ce qui est génial à propos de Game of Thrones pour HBO, c'est que vous pouvez vendre la série de manière totalement différente. Vous pouvez mettre l'histoire en scène 300 ans plus tôt et économiser beaucoup d'argent parce que tous les acteurs sont devenus très chers.", poursuit-il. La bonne nouvelle, c'est que la chaîne prépare non pas un mais, plusieurs spin-off. Cinq idées sont possibles, cinq hypothèses sont débattues. Alors d'accord, Jon Snow ne sera probablement pas dedans (on espère quand même une apparition, même courte, sait-on jamais). Mais l'univers créé par George R. R. Martin a encore de beaux jours devant lui.