Game of Thrones : Naomi Watts rejoint le casting du prequel 

L'idée qu'un prequel de Game of Thrones puisse voir le jour nous aide clairement à mieux vivre la fin proche de la série phénomène. Il faut dire qu'après sept saisons intenses, la dernière s'annonce épique - justement parce qu'elle marquera la fin d'une épopée incroyable. La bonne nouvelle pour les fans de l'univers imaginé par George R. R Martin, c'est qu'un prequel est en préparation. On en parle depuis des mois mais évidemment, HBO garde le projet sous haute protection - comme la chaîne l'a toujours fait. Or, on sait maintenant que Naomi Watts sera au casting de cette nouvelle série à venir.

Naomi Watts devrait rejoindre le casting

Nommée aux Oscars (rien que ça) pour The Impossible et 21 Grammes, la star na donc plus rien à prouver. Selon Entertainment Weekly, elle jouera le rôle d'une femme "charismatique qui cache un secret sombre". Evidemment, nous n'en saurons pas plus. Ce prequel devrait resté aussi secret que sa grande soeur mais eh, c'est justement ce que l'on aime avec Game of Thrones : se faire surprendre, tout le temps.