Game of Thrones : Maisie Williams sera la demoiselle d'honneur de Sophie Turner !

Même si 2018 commence sous un pluie battante, on a quelques raisons -autres que le soleil- de se réjouir de ce qui se prépare pour les mois à venir. Parmi les évènements les plus attendus de l'année on retrouve le mariage imminent de Sophie Turner et de Joe Jonas - et non, on ne sera pas invités. Par contre, Maisie Williams, elle, le sera. Et mieux, elle compte être la demoiselle d'honneur de celle qui joue sa soeur dans Game of Thrones.

You better believe Maisie Williams will be a bridesmaid in Sophie Turner's wedding

Lors d'une interview accordée à Radio Times, Maisie Williams s'est vue demandée si, oui ou non, elle serait en compétition pour être demoiselle d'honneur au mariage de Sophie Turner : "Oh, j'en suis déjà une !", s'est-elle exclamée. "C'est très excitant, même si c'est un peu bizarre." En ce qui concerne les préparatifs, elle confie que rien ne sera mis en place pendant le tournage : "On attend la fin de la saison pour se lancer là-dedans. Mais je pense qu'elle s'autorise déjà à imaginer". Sur Twitter, les fans ont déjà dégainé leurs plus beaux memes et évidemment, on a a fait une petite sélection.