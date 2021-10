Game of Thrones, Mad Men, The Wire... Top 100 des meilleures séries par la BBC

Avis aux binge-watchers ! La BBC s'est donnée pour mission de classer les 100 meilleures séries de tous les temps - une tâche difficile, exécutée par des universitaires, des spécialistes ainsi que des journalistes. Au programme, des mastodontes telle que Game of Thrones ou encore Breaking Bad mais aussi des "petites nouvelles" qui ont su se faire une place - comme la Casa de Papel. Tout de suite, le Top 10.

Game of Thrones dans le Top 10 des meilleures séries

#10. Succession (2018)

#9. The Office (UK) (2001-2003)

#8. The Americans (2013-2018)

#7. The Leftovers (2014-2017)

#6. I May Destroy You (2020)

#5. Game of Thrones (2011-2019)

#4. Fleabag (2016-2019)

#3. Breaking Bad (2008-2013)

#2. Mad Men (2007-2015)

#1. The Wire

Evidemment, sans grande surprise, Game of Thrones, The Office (sacrée meilleure série de tous les temps) ou encore Mad Men sont dans le top 10. Dans ce classement (qui est à retrouver juste ICI), des séries tels que The Crown ou encore Grey's Anatomy se sont faites une place.

A la 100ème et dernière place, l'on retrouve The Queen’s Gambit (2020), gros succès signé Netflix.

Pour vous, quelle est la meilleure série ?