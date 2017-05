Après des semaines d'attente, HBO a enfin dévoilé le premier véritable trailer de la saison 7 de Game of Thrones. Dire qu'on l'attendait serait un euphémisme et même s'il ne dure que deux minutes à peine, reconnaissons qu'il nous apprend quelques petits détails concernant la saison à venir. Par exemple, Daenerys devrait se montrer encore plus badass que d'habitude : que Cersei se méfie, elle ne devrait pas rester bien longtemps sur son trône. Parce que le 16 juillet est encore un peu loin, on vous propose les meilleurs memes autour de la série. Parce que c'est drôle et qu'on avait envie de vous faire rire un peu.

Les meilleurs memes de Game of Thrones

Non Jaime, Facebook ne te laissera pas être dans une relation avec ta soeur

De Joffrey à Cersei en passant par Jaime qui se bat contre Facebook, personne n'a été oublié ! Mention spéciale à Bran et à sa Bran Mobile (il fallait la trouver, celle-ci). Draco Malfoy et Joffrey nous prouvent (une fois de plus) que les blonds peroxydés ont tendance à terroriser leur monde tandis que Jon Snow se la joue hipster. Bref, Game of Thrones est une source inépuisable de memes.

La bande annonce de la saison 7

Rendez-vous en juillet pour découvrir la saison 7 !