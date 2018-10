Game of Thrones : les loups Stark, de retour dans l'ultime saison ? 

Game Of Thrones attaquera d'ici l'été 2019 son tout dernier chapitre et nombreuses sont les questions encore suspens. Notamment concernant les deux derniers survivants de la meute des Stark. Ghost et Nymeria. Mais alors, aurons la chance de les revoir avant l'épisode final ?

Il se murmure que la saison 8 de Game Of Thrones réservera pleins de surprises et que l'une d'entre elle serait la réapparition des loups Stark ou plutôt, ce qu'il en reste. De la meute originale ne reste que Ghost et Nymeria. Respectivement, les loups de Jon Snow et Arya. Les deux canidés présents de façon régulières dans les premières saisons ont fini par disparaître des radars. Et quel dommage quand on sait qu'ils ajoutaient du cachet à la série... On s'est tous demandé -une fois ou deux, où étaient-ils passés. Eh bien Jon Bauer, chargé des effets spéciaux, s'explique :

"Les loups géants sont compliqués à modéliser et on ne voulait pas se tromper. Alors on a toujours fini par tourner avec des vrais loups mais on ne peut pas les faire se comporter comme on voudrait" dit-il.

Mais pour cette ultime saison, les deux loups géants de la famille Stark seront bel et bien de retour. Et on est pas malheureux d'avoir la confirmation ! On espère juste que les showrunners ne prendront pas de nouveau le parti, s'éloignant ainsi des livres, de les faire tuer comme les premiers.