Game of Thrones : Les lieux de tournage seront conservés, vous allez pouvoir visiter Westeros !

Partir en pélerinage sur les lieux de tournage de ses séries favorites, c'est quelques chose que l'on prévoit tous de faire. Mais la bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones, c'est que tout les lieux de tournage seront conservés à l'issue de la série - on vous le rappelle, il ne reste qu'une ultime saison avant le grand final. Sachez que les lieux les plus reconnaissables de la série seront donc bientôt ouverts aux visiteurs, une bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent de fouler le sol mythique de Westeros.

The #GameofThrones Legacy project is coming.

"#GoT’ Filming Locations in Northern Ireland to Open as Tourist Attractions" (via @Variety): https://t.co/uEAVe4I6AF pic.twitter.com/lQOHrWg3Hp

"Les attractions Game of Thrones seront nettement plus impressionnantes que ce que le public a vu jusqu'à présent", a confirmé HBO. "Chaque site proposera les sets inroyables mais exposera également les costumes, les armes, les accessoires, les dessins et d'autres effets provenant de la série". La chaîne poursuit, expliquant que "l'expérience du visiteur sera renforcée par des contenus digitaux qui exposeront quelques uns des effets spéciaux". Bref, c'est une expérience incroyable qui attend les fans qui pourront participer au tour. Pour l'heure, on ne sait pas quand l'attraction sera ouverte au public mais sachez qu'elle sera bel et bien une réalité. Et c'est, c'est l'unique chose qui nous console de la fin qui approche.