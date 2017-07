La nouvelle est tombée comme un couperet il y a quelques mois, les saisons 7 et 8 de Game of Thrones concluront définitivement la série. Une annonce motivée par des raisons artistiques, ô combien louables. Mais loin de se reposer sur leur lauriers, les créateurs de la série culte de HBO, David Benioff et DB Weiss, ont déjà trouvé leur prochain projet. Un nouveau programme intitulé Confederate qui n'aura rien à voir avec les nombreux spin-off de Game of Thrones actuellement en développement. La série se déroulera dans un univers alternatif où les états du sud se sont séparés de l'Union, donnant naissance à une nation où l'esclavage est resté légal et s'est même érigé en véritable institution.

La série suivra des personnages issus des deux côtés de la barrière - des défenseurs de la liberté, des chasseurs d'esclaves, des politiciens, des abolitionnistes, des journalistes et leurs familles. Benioff et Weiss précise avoir en tête Confederate depuis des années mais qu'ils le voyaient plutôt prendre la forme d'un film avant de déclarer : "Mais notre expérience sur Game of Thrones nous a convaincus qu'il n'y a personne capable de nous offrir un terrain de jeu aussi riche pour raconter nos histoires que HBO". Et certainement que la chaîne du câble est aussi ravie de conserver les deux amis dans son escarcelle surtout au vu du record d'audience battu par l'épisode 1 de la saison 7 de Game of Thrones !