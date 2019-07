Game of Thrones : Les acteurs défendent la fin de la série devant une audience en colère (VIDEO)

Il y a quelques jours à San Diego, en Californie, se déroulait l'événement Comic Con. L'occasion pour les professionnels et les amateurs d'échanger sur les éléments de la pop culture tels que les séries ou les films. Et c'est dans cet esprit à première vue bon enfant que les acteurs de Game of Thrones se sont prêtés au jeu de la conférence de presse afin de débattre sur les éléments de leur programme mais également de faire un adieu aux fans qui ne les reverront plus dans la peau de leur personnage. Et si de nombreux sujets ont été abordés pendant près d'une heure, c'est bien évidemment les avis mitigés sur la fin de la série qui ont jeté un froid sur les personnes présentes...

En effet, comme on le sait, la fin de la série et le choix des personnes mises sur le trône de Fer a été un gros sujet de discorde au sein des nombreux groupes de fans. C'est donc dans un climat quelque peu tendu qu'une partie des acteurs de la série a décidé de livrer cette ultime conférence. Premier à mettre les pieds dans le plat, Jaime Lannister alias Nikolaj Coster-Waldau. Ce dernier a qualifié la mort de son personnage comme étant "parfaite". Il a également ajouté "Cette série a rassemblé tant de gens, qui l'ont regardée et aimée. Donc évidemment, quand on arrive à la fin, cela vous énerve quoiqu'il arrive..." Et malgré la bonne volonté des acteurs et actrices présentes, c'est plus à un règlement de compte que ressemblait ce moment de retrouvailles. On vous laisse juger par vous-même !