Game of Thrones : Le Showrunner a (lui aussi) quelques regrets concernant l'ultime saison

Ah, Game of Thrones... huit saisons haletantes, huit ans de suspense. Dire que l'ultime saison était attendue serait un euphémisme, tant les fans ayant élaboré de nombreuses théories quant au clap de fin. Mais évidemment, comme souvent, nombreux furent déçus par le choix final des showrunners. Il faut dire qu'entre le destin de Daenerys, le combat contre le Roi de Nuit ou encore la fin offerte à Jaime et Cersei, il y avait de quoi s'insurger. Si vous avez eu le sentiment que cette ultime saison (qui, au passage, est la plus importante) a été bâclée, alors rassurez-vous, l'un des showrunners de la série partage votre opinion - oui, oui.

La fin bâclée ?

Ce dernier a profité d'un entretien avec James Hibberd pour les besoins du livre Fire Cannot Kill a Dragon pour revenir sur les derniers épisodes de Game of Thrones. Et visiblement, avec le recul, il confie que les choses "auraient été faites différemment aujourd'hui" - sans pour autant s'arrêter sur les détails. La bonne nouvelle, c'est que les grands fans de la série pourront se consoler avec le spin-off qui, bientôt, débarquera sur leurs écrans.