Game of Thrones : Le prequel de la série est annoncé pour 2022 !

La série House of the Dragon a été officiellement mis en chantier par HBO en tant que prequel de Game of Thrones. Bien que la dernière saison de la fameuse série n'ait pas été bien accueillie par les fans, tout le monde semble pourtant vouloir voir davantage de créatures mystiques. Une théorie qui a donc poussé la chaîne américaine a préparé ce qui pourrait bien devenir le nouveau programme phare. Quant à la date de sortie de House of the Dragon, elle pourrait se situer au plus tôt en 2022 étant donné que la série n'a pas encore commencé à être filmée et que même le scénario n'est pas encore finalisé. Casey Bloys, le chef de la programmation de HBO, a partagé quelques détails non négligeables...

#GameOfThrones prequel series 'House of the Dragon' is aiming for a 2022 release (via @DEADLINE) pic.twitter.com/vU8tV9pyu2 — Game of Thrones Facts (@thronesfacts) 15 janvier 2020

L'intrigue de House of the Dragon, qui précède celle de Game of Thrones, pourrait tourner autour de l'établissement de la dynastie des Targaryens. Aegon Targaryen et ses soeurs Visenya et Rhaenys ont conquis les sept royaumes avec l'aide de leurs dragons. Ce qui est également connu comme la conquête d'Aegon pourrait être l'intrigue principale de la série... La réponse dans quelques mois !