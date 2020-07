Game of Thrones : Le Night King grand gagnant de l'ultime bataille ? Cet acteur s'exprime !

C'est probablement l'une des scènes de série les plus marquantes de toute l'histoire (les générations précédentes vous diront que la pseudo disparition de JR dans Dallas n'était pas mal non plus) ! Regardée et applaudie par des millions de téléspectateurs à travers le monde, la mort du Night King par Arya Stark marque la fin de la guerre entre les humains et l'armée des Marcheurs Blancs. Un véritable tournant dans le scénario de Game of Thrones qui était centrait autour de cette intrigue depuis les débuts de la série. Pourtant, il semblerait qu'un des acteurs du programme aurait préféré une autre fin pour ce méchant si emblématique.

Ce n'est autre que Richard Brake, qui a lui-même joué le Night King dans les saisons 4 et 5, qui s'est récemment exprimé sur ce sujet épineux. "Je voulais que le Night King tue tout le monde, j'espérais vraiment qu'il gagne. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut" a affirmé le comédien avant de préciser qu'il a tout de même beaucoup apprécié la scène dans laquelle la plus jeune des Stark met fin aux Marcheurs Blancs en poignardant leur maître. Quant à savoir ce qui serait advenu des humains si les morts vivants n'avaient jamais été exterminés, il faudra s'en remettre à notre imagination !