Game of Thrones : la série aurait-elle pu s'étendre à 13 saisons ? 

L'ère Game Of Thrones touche bientôt à sa fin et même si les fans de la série télévisée auraient bien aimé que cette dernière se prolonge encore un peu, il est temps de lui faire nos adieux. Et a priori, les fans ne seraient pas les seuls à vouloir que l'aventure de Jon Snow et compagnie continue. Eh oui, l'auteur de la saga fantasy aurait lui aussi souhaité voir la série se développer davantage. A l'occasion de la cérémonie des Emmy Awards qui s'est tenue hier soir à Los Angeles, George R.R. Martin s'est confié au micro de Variety et n'a pas caché qu'il aurait bien vu la série s'étendre sur 10 ou 13 saisons.

"Nous aurions pu faire 11,12,13 saisons. Mais je suppose qu'ils voulaient une vie... Si vous lisez mes romans, vous savez qu'il y a suffisamment de matière pour plus de saisons. David et Dan (les showrunners) ont dit, cinq ans plus tôt, que sept saisons seraient suffisantes. Nous avons réussi à aller jusqu'à huit mais pas plus. Il y a eu une période où ils disaient "sept saisons" et moi, "dix"... et ils ont gagné." confie-t-il.

Ne soyez pas tristes car même si Game Of Thrones s'apprête à entamer son ultime chapitre, cela ne signifie pas que l'univers de la série et des romans s'arrête là. Pour les amoureux de lecture, rien ne vous empêche de commencer -ou continuer, la saga littéraire. Cette dernière, regorgeant de surprises... Surtout quand on sait que la série a pris un tout autre chemin que ceux des livres depuis la saison 6. Pour les autres, eh bien, sachez que cinq prequels sont déjà en cours de préparation. Autant dire que la chaîne HBO ne chôme pas ! Selon George R.R Martin, ces derniers s'étendront jusqu'à cinq mille ans avant l'épopée Game Of Thrones et exploitera -entre autres, l'Âge des Héros. Ça promet !