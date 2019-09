Game of Thrones : La chaîne HBO vient de commander un prequel sur la famille Targaryen 

Voilà plusieurs mois que l'épisode final de la saison 8 de Game of Thrones était diffusé à travers le monde entier. Et alors que le dénouement de cette série au succès inégalé est resté dans les mémoires des téléspectateurs, la chaîne HBO ne compte pas en rester là ! En effet, le géant américain vient de commander un second prequel (une œuvre dont l'histoire précède celle d'une œuvre antérieurement créée) de Game of Thrones. Centré sur l'histoire de la famille Targaryen, ce programme devrait se dérouler 300 ans avant les péripéties de Daenerys. La série pourrait ainsi raconter la naissance de la célèbre maison, mais aussi la création du trône de fer et même le déclin de la dynastie.

Inutile de vous attendre à voir Emilia Clark dans ce nouveau prequel ! Et même si très peu d'informations ont été révélées jusqu'ici, on a toutefois appris que la série devrait suivre le livre de George R. R. Martin, "Fire & Blood", le premier volume de l’histoire en deux parties des Targaryen à Westeros. Si rien a été confirmé par HBO, on imagine pourtant bien que la chaîne va continuer de surfer sur le succès du programme moyenâgeux ! Du moins, on l'espère...