Game Of Thrones : L’auteur George R.R. Martin tease sa propre fin de la saga

La fin de Game Of Thrones n’a pas été du goût de tout le monde, et les fans de la série pourraient bien se jeter sur les deux derniers tomes de la saga littéraire à l’origine du show afin de peut-être avoir le final qu’ils souhaitaient. En effet, l’auteur des livres George R.R. Martin n’a toujours pas fini l’écriture de Game Of Thrones et a bien sûr réagi à la diffusion du dernier épisode. « Après huit saisons épiques, la série Game Of Thrones de HBO est arrivée à sa fin. J’ai du mal à y croire pour tout vous dire, les années sont passées en un clin d’oeil », a-t-il écrit sur son blog. Il a également teasé sa propre fin de l’histoire, qui pourrait bien ne pas être la même que celle de la série. « J’écris. Winter is coming, comme je vous l’ai promis. The Winds of Winter est très en retard, je sais, mais je vais le finir. Je ne peux pas dire quand, j’ai déjà essayé mais cela m’a porté malheur. Je vais donc le finir, et après j’enchaînerai avec le dernier, A Dream Of Spring. »

Il continue : « Et la fin ? Sera-t-elle la même que pour la série, les gens se demandent. Et bien oui, et non, et oui, et non, et oui. Je travaille sur un support très différent de celui de David et Dan (ndlr. les showrunners de la série), ne l’oubliez pas. Ils ont eu six heures pour cette saison finale. Je prévois que mes deux derniers livres feront 3000 pages manuscrites. » Concernant son contenu, il y aura des personnages jamais vus à l’écran, et d’autres qui sont morts dans le livre mais toujours en vie dans le livre. On connaitra le sort de Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny et son cochon, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victorion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI, et pleins d’autres personnages que les téléspectateurs n’ont jamais eu la chance de rencontrer. Aussi, l’auteur nous annonce qu’il y aura également « des sortes de licornes » !