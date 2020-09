Game of Thrones : Kit Harington se confie sur  Jon Snow

Après huit passés à suivre les aventures de Jon Snow, Daenerys et des Lannister, Game of Thrones a tiré sa révérence. Nombreux sont les fans qui, inévitablement, ont été déçus : la mort de Daenerys mais aussi le retour de Jon Snow auprès de la garde n'ont pas satisfait tout le monde. Mais, qu'en pense Kit Harington ? Lors d'une interview accordée à The Telegraph, l'acteur s'est confié sur son état d'esprit mais aussi sur l'évolution de son personnage qui, en quelques saisons, est devenu culte.

Jon Snow

"Je sens que les hommes ont un problème émotionnel, un blocage et ce blocage est venu de la Seconde Guerre Mondiale, transmis de grand-père en père puis en fils" a-t-il commencé par expliquer. Il poursuit : "Nous ne parlons pas de ce que nous ressentons parce que cela montre de la faiblesse, parce que ce n'est pas masculin". "Ayant dépeint un homme qui se taisait, qui était héroïque, je sens que pour l'avenir, je ne veux plus jouer ce rôle masculin dont le monde n'a pas besoin de voir plus", avoue t-il concernant Jon Snow.

La popularité de la série ayant propulsé ses acteurs sur le devant de la scène, Kit Harington avoue être "assez content de passer à la prochaine étape de sa vie". Si l'on ne reverra probablement plus l'acteur britannique camper des personnages renfermés et courageux tels que Jon Snow, pas de doute qu'il mettra son talent au service d'autres personnage tout aussi interessants.