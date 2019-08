Game of Thrones : Kit Harington révèle où se rend Jon Snow à la fin de la série !

Il y a quelques jours, Kit Harington se confiait au magazine The Hollywood Reporter. Et alors que cela fait déjà plusieurs mois que Game of Thrones s'est terminé, il semblerait que les fans n'aient toujours pas fini de débattre sur la fin (dont la réception demeure mitigée) de la série. Et c'est Kit Harington, alias le personnage de Jon Snow qui s'est exprimé il y a peu sur l'un des scènes les plus importantes de la saison 8 : celle où on le voit partir vers le Nord accompagné des Sauvageons. Une fois bannit du Royaume des sept Couronnes, le vaillant combattant se rend donc en direction des terres froides pour y terminer sa vie. Du moins, c'est ce que l'on croyait.

"En le voyant aller au-delà du mur pour retrouver quelque chose de vrai, d'honnête, de pur avec ces gens a qui il a toujours dit qu'il appartenait - le peuple libre - j'ai eu l'impression qu'il était enfin libre" confiait Harrington avant d'ajouter que "Au lieu d'être enchaîné et envoyé au mur, il s'est senti libéré. C'était une fin vraiment douce. Et même si il avait fait une chose horrible [en tuant Daenerys], et qu'il avait ressenti beaucoup de peine, la fin lui était finalement la libération." Des révélations qui arrivent au fur et à mesure de l'humeur des acteurs de la série. Affaire à suivre.