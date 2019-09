Game of Thrones : Kit Harington continue de défendre le final... alors qu'il ne l'a pas regardé !

Il y a quelques jours, la cérémonie des Emmy Awards récompensaient pour une ultime fois la dernière saison de Game of Thrones. De petites statuettes en or qui marquent bel et bien la fin de l'une des séries les plus regardés, et surtout, commentées, de tous les temps ! Au cœur des critiques depuis la diffusion de l'ultime épisode il y a de cela plusieurs mois, le scénario choisit par les réalisateurs du programme n'a cessé d'être critiqué par les millions de fans de la série à travers le monde. Une réception assez déconcertante pour les personnes en charge de la conception mais également pour les acteurs qui y jouent dedans à l'image de Jon Snow alias Kit Harington.

"Je n'ai toujours pas vu la dernière saison de Game of Thrones. Mais je sais tout le travail qui a été fourni pour la tourner. Ça a été dur pour tout le monde et ils y ont tous mis tout leur cœur et ont fait le maximum pour la réaliser" s'est écrié celui qui interprète l'un des personnages phares de la série au moment de recevoir l'Emmy Award. "On savait qu'on était en train de faire ce qu'il fallait, du point de vue de l'histoire et des personnages, parce qu'on a vécu avec eux pendant 10 ans. Et puisqu'on a été si investis pendant si longtemps, toute la polémique autour de ça ne nous a pas vraiment touchés" a-t-il ajouté sans la moindre vergogne !