Game of Thrones : Et si Cersei avait eu un enfant caché ?

L'on ne compte plus les théories élaborées concernant Game of Thrones. Il faut dire qu'un univers pareil est une mine d'or pour les amateurs de mystères et d'hypothèses. Alors que certaines sont exposées (sans grande conviction) par des fans sur la toile, d'autres se démarquent un peu plus. C'est le cas de cette théorie qui voudrait que, peut-être, Cersei ait eu un enfant caché. On vous explique.

Cersei est-elle la mère de Gendry Baratheon ?

On ne vous apprend rien, Cersei est amoureuse de son frère Jaime. De cet amour interdit et incestueux naîtra trois enfants, Joffrey, Myrcella et Tommen. Mariée à Robert Baratheon (du moins, dans la première saison), Cersei a eu un enfant qui, selon ses dires, serait décédé à un très jeune âge. Les seuls indices qu'elle fournit à Catelyn concernant cet enfant sont la couleur de ses cheveux : noirs. Or, elle correspond à Gendry. Baratheon. Gendry, qui, on le rappelle, ne se souvient que de la blondeur des cheveux de sa mère. Cersei s'est-elle débrouillée pour que Robert imagine son héritier mort ? De cette façon, l'un des trois enfants de Jaime aurait fini sur le trône. Connaissant l'esprit stratège de Cersei, l'hypothèse tiendrait debout...

