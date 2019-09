Game of Thrones : Et si Arya avait été tuée dans la saison 6 ? Découvrez la folle théorie

C'est l'un des programmes qui aura le plus attiser l'intérêt des internautes ces dernières années ! Terminée en mai dernier avec la saison 8, la série Game of Thrones continue pourtant de faire réagir. La preuve, une nouvelle théorie des plus étonnantes vient d'éclore sur la toile. Elle affirme qu'Arya Stark, l'un des personnages principaux du programme, serait en réalité mort dans la saison 6, soit près de deux saisons avant la réelle fin. Selon un fan, Arya aurait été tuée lors de son combat avec The Waif (la gamine abandonnée). Un affrontement entre les deux rivales qui s'était alors terminé dans le noir complet mais qu'Arya aurait remporté... Du moins, ce n'est pas l'avis de tout le monde !

Sur Reddit, un internaute a émis l'hypothèse selon laquelle la fameuse fille abandonnée aurait en réalité vaincue Arya et lui aurait volé son identité. SeedyProfessor étaye son propos en expliquant que durant les deux dernières saisons, Arya n’est pas allée au bout de sa liste meurtrière. Un comportement plutôt étrange lorsqu'on sait que dans les livres, sa volonté d'éliminer tous les noms apparaissant sur sa Kill List est absolument inébranlable. Et vous, vous en pensez quoi ?